Door Olaf van Miltenburg, donderdag 1 juni 2017 19:37, 38 reacties • Feedback

Microsoft heeft Skype een omvangrijke update gegeven. Microsoft richt zich meer op gebruik voor instantmessaging zoals concurrerende apps als Snapchat dat doen, met onder andere de functie Highlights voor het maken van een wekelijkse feed voor foto's en video's.

Microsoft spreekt van 'de nieuwe generatie' van Skype en zet chats prominenter op de voorgrond. Centraal staat verder de functionaliteit Highlights, die sterk doet denken aan Stories van Snapchat, waar Facebook ook al inspiratie uit haalde voor de gelijknamige functie in Facebook Messenger en Instagram.

Gebruikers kunnen bij Highlights foto's en video's delen in een wekelijkse feed die vrienden kunnen volgen en waarop die kunnen reageren. De camera is met een swipe op te roepen om het maken van foto's en video's makkelijker te maken en gebruikers kunnen beelden van tekst en emoji voorzien.

Ook voor bellen zijn wijzigingen doorgevoerd: tijdens een conversatie is de weergave van de gesprekspersoon te slepen en ook hier is te reageren met emoji. Verder zijn er nieuwe add-ins en bots en is de zoekfunctie uitgebreid.

Microsoft brengt de vernieuwde versie per direct naar Android, daarna volgt de iPhone. Versies voor Windows en macOS komen ergens in de komende maanden.