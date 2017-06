Door Arnoud Wokke, maandag 5 juni 2017 20:41, 27 reacties • Feedback

Apple heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC iOS 11 gepresenteerd. In de nieuwe iOS-versie hebben de App Store en het Control Center een nieuwe interface gekregen. Ook zijn notificaties die op het lockscreen staan nog eens terug te lezen na het ontgrendelen.

In iOS 11 zit de grootste wijziging in het Control Center, het menu dat met een veeg naar boven vanaf de onderkant beschikbaar is. Dat werkt nu met tegels om alles op een pagina te krijgen. Met 3D Touch kunnen gebruikers meer controls zien in de interface.

Bovendien blijft het lockscreen met notificaties toegankelijk na het ontgrendelen met een veeg omlaag vanaf het homescreen, in de notificatiebalk. Met een veeg omhoog vanaf daar kunnen gebruikers alle notificaties zien.

Daarnaast krijgt de App Store een nieuw ontwerp. Zo komt er een Today-tabblad bij om nieuwe apps te ontdekken. Bovendien scheidt Apple games en apps in aparte tabbladen en zijn er nieuwe functie op de productpagina's van apps en games. Apple gaat in-app aankopen apart laten zien in de App Store om ze meer zichtbaar te maken.

Apple Pay krijgt een update met betalingen van de ene iOS-gebruiker naar de andere. Geld van gebruikers gaat in de Apple Pay Cash Card, een portemonnee van de fabrikant. Gebruikers kunnen dat geld overmaken van en naar hun bank, maar ook naar andere gebruikers. Daarmee wordt Apple een concurrent voor diensten die mensen elkaar geld laten overmaken, waaronder die van banken zelf.

iPhones gaan bovendien foto's en video's in nieuwe bestandsformaten opslaan. Video's gaan voortaan in h.265 voor betere compressie. Voor foto's gaat het om high efficency image format, wat gebaseerd is op h.265 en ook minder ruimte moet innemen. Volgens Apple blijft het mogelijk om foto's moeiteloos te delen met anderen.

De foto-app heeft een update gekregen, waardoor gebruikers Live Photos kunnen loopen en een nieuwe foto uit de video kunnen selecteren. In iMessage kunnen gebruikers sneller stickers selecteren uit een pack. In Maps voegt Apple kaarten toe van winkelcentra en vliegvelden. Daar zitten nu nog geen plekken in de Benelux bij.

In iOS 11 zit bovendien een 'automodus'. Als de iPhone via bluetooth, wifi, gps en sensors merkt dat gebruikers rijden in een auto, stelt de iPhone voor om Do No Disturb While Driving te activeren. Die blokkeert notificaties. Het stuurt via iMessage bovendien een geautomatiseerde reactie. Als gebruikers antwoorden met 'urgent' komt de notificatie alsnog door. Music krijgt een api voor ontwikkelaars om bijvoorbeeld custom playlists in de app aan te bieden. Bovendien komt er een functie bij om te zien waar contactpersonen naar luisteren.

Voor ontwikkelaars komen er api's om gebruik te maken van Apples methodes voor machine learning via neurale netwerken. Zo kunnen ontwikkelaars gebruik maken van Apples methode voor gezichtsherkenning op het apparaat zelf.

Daarnaast sprak Apple voor het eerst over augmented reality. Ontwikkelaars krijgen de beschikking over ARkit. In een testapp liet Apple een methode zien om oppervlakten te herkennen en daar objecten op te zetten. Daarmee kunnen ontwikkelaars apps voor augmented reality te maken. In een demonstratie werkte onder meer Pokémon Go met ARkit.

Ontwikkelaars kunnen iOS 11 vanaf maandag installeren. Een publieke bèta komt eind deze maand uit en de definitieve versie komt in het najaar.