Door Arnoud Wokke, dinsdag 13 juni 2017 08:03, 6 reacties • Feedback

Een ontwikkelaar heeft de functie drag&drop aan de praat gekregen op iPhones met de bta van iOS 11. Apple presenteerde het als een functie die alleen werkt op iPads, maar volgens de ontwikkelaar heeft de fabrikant de feature ook ingebouwd voor zijn telefoons.

Apple heeft op drie plekken aangegeven dat de functie niet moet werken op iPhones, zo zegt ontwikkelaar Steve Troughton-Smith. Dat is in de /AppleInternal-map en met twee opties in de lijst van voorkeuren in UIPrefs, namelijk DraggingEnabledPhone en DragginEnabled BOOLs. Het slepen van items tussen diverse apps is beperkt door de optie CancelOnDeactivationPhone.

De functie maakt het mogelijk om een of meerdere items op te pakken in een app en vervolgens via het homescreen naar een andere app te gaan en de items daar weer neer te zetten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bestanden, foto's of links te verslepen. De functie zal onderdeel zijn van iOS 11 voor iPads. Apple brengt iOS 11 dit najaar uit en de eerste bèta zette de fabrikant afgelopen week online.

Het is onbekend of in toekomstige versies van iOS 11 voor iPhones drag&drop ook te activeren zal zijn, maar Throughton-Smith speculeert erop dat als veel mensen erom gaan vragen bij Apple de softwaremaker de functie zal aanzetten.

Het is niet voor het eerst dat de ontwikkelaar een verborgen functie in iOS ontdekt. Vorig jaar zette hij beeldmateriaal online van een toetsenbord dat met een hand te bedienen is. Naast drag&drop ontdekte een andere ontwikkelaar dat het nieuwe control center een systeem voor plugins heeft. Daardoor is het mogelijk om functies toe te voegen aan control center.