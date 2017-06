Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 19:34, 8 reacties • Feedback

Het Taiwanese bedrijf Largan gaat voor het einde van het jaar beginnen met leveren van lenzen voor 3d-camera's. Dat heeft het bedrijf bevestigd. De enige telefoon die volgens geruchten deze camerasensors krijgt, is de volgende generatie iPhone.

Largan zegt volgens de Japanse zakenkrant Nikkei dat het de lenzen voor 3d-camera's zal leveren voor een bepaalde klant, maar wil niet zeggen welke klant dat is. Volgens een analist in de krant moet dat wel gaan om Apple, omdat geen enkele andere fabrikant momenteel werkt aan een telefoon met 3d-camera's.

Apple zou de 3d-camera's aan de voorkant van het toestel willen zetten als aanvulling op of vervanging van vingerafdrukscanner Touch ID. De camera's zouden het gezicht van de gebruiker kunnen herkennen of de iris kunnen scannen in de ogen. Dergelijke functies heeft Samsung in zijn Galaxy S8. Die heeft een irisscanner aan de voorkant. Voor gezichtsherkenning gebruikt de Samsung-smartphone geen 3d-camera, maar de reguliere frontcamera. Dat is een functie die al jaren in Android zit.

Largan is de leverancier van cameralenzen voor veel smartphonemakers. Apple legt toeleveranciers steevast een nda op, waardoor ze ook tegen aandeelhouders niet mogen zeggen van wie een order komt. Apple werkt volgens geruchten aan drie nieuwe iPhones voor release dit najaar. Naast opvolgers van de iPhone 7 en 7 Plus zou het gaan om een smartphone met dunne schermranden en een oledscherm.

Mockup van hoe de komende iPhones eruit zouden kunnen zien. Bron: iDropNews