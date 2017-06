Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 20:00, 25 reacties • Feedback

De Nederlandse virtuele provider Simpel geeft bestaande klanten vanaf 1 juli kosteloos 4g. Ook nieuwe klanten kunnen zonder meerprijs 4g krijgen bij de sim-only-abonnementen van de provider. Simpel werkt op het netwerk van T-Mobile.

Klanten krijgen 4g met een maximale snelheid van 75Mbit/s, lang niet het maximale dat mogelijk is op het netwerk van T-Mobile. Die optie kostte voorheen 2,50 euro per maand, maar die prijs daalde onlangs al naar 0,50 euro per maand. Nieuwe klanten krijgen per direct kosteloos 4g, net als verlengers. Bestaande klanten krijgen dat vanaf 1 juli.

Daarnaast voegt de provider een tweede toestel toe aan zijn aanbod. Naast een iPhone 5s kunnen klanten nu ook kiezen voor een iPhone 6. In beide gevallen gaat het om refurbished modellen afkomstig van het bedrijf Leapp. De iPhone 5s kost 128 euro, voor de iPhone 6 wil Simpel 289 euro hebben.

De abonnementen voor twee jaar blijven verder ongewijzigd, de opties voor 1 jaar zijn 2,50 euro duurder per maand. Standaard zit bij abonnementen onbeperkt sms'en en 250 belminuten. Voor 5 euro per maand extra zijn ook de belminuten onbeperkt.