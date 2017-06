Virtuele provider Simpel is begonnen met inschakelen 4g voor alle klanten

De Nederlandse virtuele provider Simpel is begonnen met het inschakelen van het 4g-netwerk voor alle klanten. De provider kondigde eerder aan dat te doen vanaf 1 juli, maar klanten blijken nu al toegang te hebben. Simpel werkt op het netwerk van T-Mobile.

Een klant van Simpel toont op Twitter dat hij een 4g-verbinding heeft. De virtuele provider reageert op zijn tweet en bevestigt daarmee het inschakelen van het 4g. Tot nu toe konden klanten van de provider internetten via 3g, maar moest er voor toegang tot het snellere 4g-netwerk een meerprijs betaald worden.

Halverwege juni kondigde Simpel aan dat alle klanten toegang krijgen tot 4g. De maximale snelheid is daarbij beperkt tot 75Mbit/s. Dat is minder dan de maximale snelheid die mogelijk is op het T-Mobile-netwerk. De optie kostte voorheen 2,50 euro per maand. Onlangs daalde dat al naar 0,50 euro per maand extra, maar die meerprijs is nu helemaal geschrapt.