InnSpire integreert Android-settopbox in ethernetkabel

InnSpire heeft de InnCable aangekondigd, een Android-settopbox die bedoeld is voor hotels om hun tv's van slimme software te voorzien. De hardware heeft de vorm van een kabel, met aan de ene kant een ethernetaansluiting en aan de andere kant een hdmi-poort.

De InnCable kan door zijn vorm aan de ene kant in een ethernetpoort geprikt worden en aan de andere kant via hdmi in de tv gestoken worden. Het is mogelijk om het apparaatje te voeden middels power-over-ethernet, of via de hdmi-poort, als de tv dat ondersteunt. Als er geen PoE-poort beschikbaar is, kan er ook een externe usb-lader gebruikt worden.

Welke hardware er in de InnCable zit, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt. In ieder geval gaat het om een systeem dat draait op Android. InnSpire voorziet het apparaat van aangepaste software voor hotels, zodat die bijvoorbeeld klanten kunnen laten betalen voor het kijken van bepaalde tv-zenders of films. De kabel beschikt over wifi-functionaliteit en kan als access point worden ingezet.

De InnCable is niet zozeer bijzonder klein, maar moet met name praktisch zijn in gebruik vanwege het kabelontwerp en het feit dat er geen andere kabels op aangesloten hoeven te worden. Tegen ZDNet zegt het bedrijf dat de InnCable aanvankelijk aan hotels verkocht zal worden, maar mogelijk komt er ook een versie voor consumenten.