Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 21:45

Drie Amerikaanse fabrikanten zijn er toe overgegaan versies van hun uhdtv's van Amazons Fire TV-platform te voorzien. Kijkers kunnen daardoor streaming content via de interface van Fire TV benaderen en de tv met hun stem via de Alexa-assistent bedienen.

De drie Amerikaanse fabrikanten brengen hun uhdtv's uit voorzien van de aanduiding 'Amazon Fire TV Edition'. Het gaat om Seiki, dat een dochterbedrijf is van het Chinese Tsinghua Tongfang Company, Westinghouse Electronics en Element Electronics. Dat zijn in Europa geen bekende namen, maar het markeert de eerste keer dat fabrikanten Amazons tv-platform in smart-tv's integreren, waarmee platformen als Android TV er een concurrent bij hebben.

Door de integratie hebben de tv's via de Fire TV-interface toegang tot 7000 kanalen, apps en de Alexa-assistent voor stembediening. Voorheen moest Amazon het van zijn Fire TV-hdmi-stick en -settop-box hebben om zijn platform naar tv's te brengen. Fire TV draait op Fire OS, dat op Android gebaseerd is. Het platform biedt onder andere de mogelijkheid Amazons eigen Prime Video-dienst streaming te ontvangen, maar ook concurrerende diensten als Netflix.