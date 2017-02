Door Arnoud Wokke, vrijdag 3 februari 2017 08:05, 1 reactie • Feedback

Het aantal 'skills' van Amazon Alexa is binnen een paar maanden meer dan verdubbeld. Ontwikkelaars brachten volgens de webwinkel sinds oktober vierduizend nieuwe integraties uit voor de digitale assistent. Dat waren er in de vijftien maanden daarvoor in totaal drieduizend.

Bovendien komen er veel meer 'skills' aan, zo belooft Amazon in de kwartaalcijfers. Tienduizenden ontwikkelaars zijn volgens de webwinkel bezig met een toevoeging aan Alexa. Het is onbekend hoeveel van die ontwikkelaars echt een skill zullen uitbrengen.

Met dergelijke skills kunnen gebruikers functies aanroepen die Alexa niet van zichzelf heeft. Dat kunnen toevoegingen van media zijn om bijvoorbeeld headlines voor te lezen of een dienst om een signaal af te laten gaan op een telefoon die de gebruiker even niet kan vinden.

Amazon claimt in de kwartaalcijfers dat het tijdens het feestdagenkwartaal van 2016 negen keer meer producten met Alexa verkocht dan in dezelfde periode in 2015. Daarbij geeft de webwinkel geen exacte aantallen. De digitale assistent werkt onder meer op de Echo-speakers, diverse Fire-tablets en Fire-tv-accessoires en op producten van andere fabrikanten. De dienst werkt niet in het Nederlands.

