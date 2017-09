'Amazon komt met 4k-settopbox met de functies van Echo Dot-speaker'

Amazon zou bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe Fire TV-settopbox die beschikt over far field-microfoons, een speaker en een led-strip. Stemassistent Alexa zou worden ondersteund, waarmee het de eigenschappen van een Echo Dot-speaker combineert met die van een settopbox.

De settopbox die Amazon volgens AFTVnews aan het maken is, heeft de vorm van een kubus en zou het nieuwe Fire TV-vlaggenschip van het bedrijf moeten worden. Op een afbeelding is te zien dat het apparaat enkele fysieke knoppen heeft op de bovenkant. Het apparaat heeft ondersteuning voor infraroodbediening, zodat ook gewoon de televisie kan worden bediend.

Het apparaat zou verder het tonen van 4k-beelden op maximaal 60 fps ondersteunen, evenals hdr-weergave. Welke hdr-formaten precies worden ondersteund, is niet duidelijk. Omdat Amazon Samsungs HDR10+-standaard gaat ondersteunen, zal Dolby Vision waarschijnlijk niet worden ondersteund.

Daarnaast zou Amazon komen met een Fire TV-apparaat, die waarschijnlijk moet gaan concurreren met de Google Chromecast Ultra. Deze dongle kan via een hdmi-aansluiting met een tv worden verbonden, ondersteunt ook hdr-weergave en kan 4k-video's afspelen op maximaal 60fps. Deze mediaspeler moet een aanvulling worden op de bestaande Amazon Fire TV Stick.

Amazon heeft in juli een update doorgevoerd waarmee gebruikers van Fire TV-settopbox en Fire TV Stick met spraakcommando's hun video's kunnen besturen. De commando's worden opgevangen via een verbonden Echo- of de kleinere Echo Dot-speaker. Naast gebruikelijke commando's zoals Play, Pause en Rewind, kunnen gebruikers via een speaker de digitale assistent Alexa oproepen om op een Fire TV te zoeken naar films of series.