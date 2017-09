Amazon kijkt naar algoritme dat ingrediënten voor bom adviseerde aan klanten

Amazon gaat zijn eigen algoritme voor de 'vaak samen gekocht'-functie op zijn site onder de loep nemen. Het Britse Channel 4 News onthulde onlangs dat het algoritme kwaadwillenden in staat stelt om makkelijk ingrediŽnten voor explosieven bij elkaar te klikken.

Het gaat in alle gevallen om legale producten, maar klanten kunnen door ze te combineren explosieven creëren die ernstige schade kunnen aanrichten, claimt Channel 4. In een reactie tegenover onder meer The New York Times zegt Amazon dat het goed gaat kijken naar de presentatie van producten. "In het licht van recente ontwikkelingen zijn we bezig met het nakijken van onze site om ervoor te zorgen dat alle producten in een gepaste manier gepresenteerd worden", zegt de webwinkel. Ook claimt het bedrijf altijd mee te werken met politie en overheidsdiensten bij onderzoeken.

Het nakijken van die producten is in elk geval nog niet afgerond. Op de Duitse site van Amazon, waar veel gebruikers in de Benelux aankopen doen, toont Amazon bij magnesiumband ijzeroxide en aluminiumpulver. De combinatie van die stoffen maakt thermiet, iets wat onder meer in gebruik is in granaten. Thermiet heeft ook legale toepassingen. Of en wanneer Amazon wijzigingen gaat doorvoeren, is onbekend.