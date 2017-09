Parkeerapp EasyPark komt uit in Nederland. De dienst werkt volgens het bedrijf achter de app in tachtig Nederlandse steden en gebruikers moeten in die steden aan het einde van het jaar bij alle parkeerplaatsen op straat kunnen betalen via de dienst.

Het sinds 2001 bestaande EasyPark is al actief in tien andere Europese landen. De dienst wil zich onderscheiden met een reminder om te voorkomen dat de parkeersessie doorloopt terwijl de gebruiker al is weggereden. Bovendien komt er een functie om automatisch te navigeren naar een vrije parkeerplek op drukke plekken.

De dienst is afkomstig uit Zweden en is actief in onder meer Duitsland en Frankrijk, op in totaal meer dan zestienhonderd locaties. Het bedrijf biedt zijn dienst aan in een app die in de App Store en Play Store staat. Voor registratie zijn een telefoonnummer, kenteken, creditcardnummer en e-mailadres vereist. De dienst gaat in Nederland concurreren met al langer in Nederland actieve diensten als Yellowbrick, Park-Line en Parkmobile.