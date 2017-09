Site die kredietbeoordelaar online zette na hack blijkt vatbaar voor xss-aanval

Een site die de Amerikaanse kredietbeoordelaar online zette na een hack zodat klanten konden opzoeken of hun gegevens in verkeerde handen waren gevallen, blijkt zelf vatbaar voor een xss-aanval. Met het xss-lek is phishing veel lastiger op te sporen.

Met het xss-lek kunnen aanvallers willekeurige code uitvoeren op het domein van de site van Equifax, schrijft ZDNet. Op de site kunnen mensen instellen dat ze een seintje krijgen als er verdachte dingen gebeuren met hun creditcard en hun historie inzien. Equifax adviseerde klanten die site te gebruiken na de hack vorige week.

De beveiligingsonderzoeker die het lek aan ZDNet meldde, Martin Hall, zegt dat hij geen reactie heeft gekregen van de kredietbeoordelaar op de melding. Het bedrijf heeft ook niet gereageerd tegenover ZDNet op het xss-lek in de site.

Het xss-lek stelt aanvallers in staat om willekeurige Javascript-code uit te voeren op het domein van Equifax. Een van de mogelijke gevolgen zou kunnen zijn dat aanvallers een phishing-aanval uitvoeren, waarbij klanten een link via e-mail krijgen die echt naar het domein van Equifax leidt, maar toch een nepsite is om gegevens te ontfutselen.

Equifax kondigde vorige week aan te zijn gehackt. De criminelen kwamen binnen via een niet nader genoemde exploit van een applicatie op een Amerikaanse website van het bedrijf, waardoor ze toegang kregen tot de database. Ze hadden toegang vanaf medio mei tot aan juli, toen het bedrijf de hack ontdekte. De gegevens van mogelijk 143 miljoen Amerikanen waren daarbij toegankelijk.