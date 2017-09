Twee kopstukken van gehackte Amerikaanse kredietbeoordelaar stappen op

Twee kopstukken van Equifax, het bedrijf waarvan vorige week bekend werd dat de persoonsgegevens van maximaal 143 miljoen mensen is buitgemaakt door hackers, stappen per direct op. Het gaat om de chief security officer en de chief information officier.

De twee functies worden in de tussentijd opgevuld door interimfunctionarissen, schrijft Reuters. Het bedrijf maakt ook bekend dat Mandiant, een dochter van securitybedrijf FireEye op 2 augustus in de arm is genomen om de zaak te onderzoeken. Enkele dagen eerder, op 29 juli, werd het verdachte netwerkverkeer voor het eerst waargenomen. Bij de inbraak zijn onder andere de creditcardgegevens en social security numbers, de Amerikaanse versie van het BSN, buitgemaakt. Bij de 143 miljoen sets persoonsgegevens zou ook de info van 400.000 britten zitten.

De data die in de database stonden is lang niet alle data die het bedrijf in handen heeft. Equifax beheert data van rond zeshonderd miljoen mensen wereldwijd, terwijl het hier gaat om gegevens van maximaal 143 miljoen mensen. Daarbij gaat het vooral om inwoners van de Verenigde Staten. Van meer dan 200.000 mensen hebben de hackers creditcardgegevens ingezien, van nog eens 189.000 gaat het om andere documenten.

Een groep Amerikaanse senatoren heeft een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken voor consumenten om hun krediet te laten bevriezen zonder dat dat wat kost. Dit zou misbruik van de gestolen gegevens onmogelijk maken. Intussen neemt de steun voor een class-action lawsuit met de dag toe.

Enkele dagen nadat het verdachte netwerkverkeer ontdekt werd, maar nog voordat dit wereldkundig gemaakt was, hebben drie kopstukken van het bedrijf in totaal bijna twee miljoen dollar aan Equifax-aandelen verkocht. Dat was gemiddeld 8,5 procent van hun aandelen. Een woordvoerster van het bedrijf zegt dat de drie op dat moment geen kennis van de inbraken hadden.