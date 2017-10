Equifax verhielp Apache Struts-lek niet na notificatie

In een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres heeft voormalig Equifax-ceo Richard Smith uitgelegd hoe het aanvallers lukte om de systemen van zijn bedrijf binnen te dringen. Nadat het bedrijf op de hoogte was van een lek in Apache Struts, lukte het niet om dit te verhelpen.

Volgens de verklaring van Smith had het Amerikaanse Cert op 8 maart gewaarschuwd voor het lek. Vervolgens ging er een interne e-mail binnen Equifax rond waarin werd opgeroepen om patches uit te voeren. Volgens bedrijfsbeleid had dat binnen 48 uur moeten gebeuren, maar dat lukte niet. Het is onduidelijk of het lek niet is gevonden of dat het niet lukte om een patch door te voeren.

Op 15 maart zouden er scans zijn doorgevoerd waarbij de kwetsbaarheid aan het licht had moeten komen, maar ook toen gebeurde dat niet. Ook de rest van diezelfde maand bleef het lek verborgen, aldus Smith. Het was al eerder bekend dat de hack op Equifax via het lek in Apache Struts was uitgevoerd. De hackers verkregen volgens de verklaring van Smith op 13 mei toegang tot het bedrijfsnetwerk, wat op 29 juli werd gedetecteerd doordat er verdacht netwerkverkeer werd opgevangen.

Equifax heeft maandag eveneens bekendgemaakt dat het ingehuurde beveiligingsbedrijf Mandiant zijn onderzoek heeft afgerond. Daaruit zou blijken dat het totale aantal mogelijk getroffen personen met 2,5 miljoen Amerikanen stijgt, waarmee het uitkomt op 145,5 miljoen personen. Het onderzoek zou verder uitwijzen dat er geen toegang was tot databases buiten de VS.