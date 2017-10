Microsoft stopt met Groove Music Pass en stuurt gebruikers naar Spotify

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het aan het einde van dit jaar stopt met streamen via zijn muziekdienst Groove. De app blijft wel bestaan. Het bedrijf geeft gebruikers de mogelijkheid om hun muziek over te zetten naar Spotify en zal een pop-up met instructies te tonen.

Microsoft schrijft dat het 'naar zijn klanten heeft geluisterd' en dat daarbij de wens naar een goede streamingdienst met een grote catalogus naar voren kwam. Daarom is het een samenwerking met Spotify aangegaan, waardoor huidige Groove-gebruikers vanaf volgende week hun muziekcollectie kunnen overzetten naar de nieuwe dienst. Voor Insiders is die optie er deze week al.

Bij het inloggen in Groove krijgen gebruikers een pop-up te zien die instructies geeft over het proces. Door bij Spotify in de loggen of een account aan te maken, worden de collectie en aangemaakte playlists automatisch overgezet. In een bijgaande faq raadt Microsoft aan om aangekochte muziek te downloaden om deze alsnog af te kunnen spelen als de dienst stopt.

Het bedrijf zegt dat de Groove Music-app nog wel blijft werken om gedownloade muziek af te spelen, inclusief nummers in OneDrive. Na 31 december is het echter niet meer mogelijk om via Music Pass aangekochte muziek te streamen, nieuwe nummers te kopen of bestanden te downloaden.