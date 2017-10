EU-Hof buigt zich over 13 miljard euro die Ierland van Apple moet ontvangen

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat het de zaak over de 13 miljard euro aan Iers belastingvoordeel voor Apple heeft doorverwezen naar het Europese Hof. Ierland heeft het geld tot nu toe niet teruggevraagd van Apple, terwijl de Commissie dat wel had opgedragen.

De Commissie meldt dat de deadline voor het terughalen van het geld op 3 januari is verstreken en dat Ierland ook een jaar na de beslissing van de Commissie nog geen stappen heeft ondernomen of een gedeelte van het geld heeft ontvangen. Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor mededinging, zegt dat het begrijpelijk is als complexe zaken langer duren, maar dat er in dit geval geen enkele vooruitgang is geboekt. Ze stelt zich op het standpunt dat Apple van de situatie blijft profiteren totdat het geld is teruggevorderd. Ierland zou pas in maart van volgend jaar klaar zijn met de berekeningen van het uiteindelijke bedrag dat Apple terug moet betalen.

Vestager maakte vorig jaar augustus de resultaten van een onderzoek naar Apple bekend en zei dat het bedrijf in Ierland onrechtmatige staatssteun ontving in de vorm van belastingvoordeel. Daardoor had het bedrijf uit Cupertino een concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven. Ook kon het bedrijf belasting ontwijken op een overgroot deel van de winst uit de verkoop van Europese producten, omdat alle verkopen via Ierland verliepen, aldus de Commissie. Door twee beslissingen van Ierland ten opzichte van Apple-ondernemingen was het effectieve belastingpercentage in 2003 en 2014 respectievelijk 1 en 0,005 procent.

Apple reageerde destijds op het onderzoek door te zeggen dat dat de Commissie 'de geschiedenis van Apple heeft herschreven en de belastingregels van Ierland heeft genegeerd'. Het bedrijf tekende beroep aan tegen de beslissing. Ierland deed dat ook, maar volgens de Commissie betekent dat niet dat de verplichting komt te vervallen om het belastingvoordeel terug te vragen. Het geld zou tot een definitieve beslissing van een rechter op een aparte rekening gezet kunnen worden. Als Ierland zich ook niet aan het oordeel van het EU-Hof houdt, kan de Commissie de rechter vragen om een boete op te leggen.

Infographic van de Europese Commissie