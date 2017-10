Equifax-hack wordt ook in Verenigd Koninkrijk onderzocht door toezichthouders

Toezichthouders uit het Verenigd Koninkrijk gaan onderzoek doen naar de hack op de Amerikaanse kredietbeoordelaar Equifax. De toezichthouders kunnen uiteindelijk een boete opleggen of de vergunning van Equifax intrekken.

Zowel de Financial Conduct Authority en Information Commissioner's Office zijn een onderzoek gestart. Omdat de hack ook honderdduizenden Britse mensen heeft getroffen, willen de toezichthouders onder andere meer weten over de omstandigheden waarin de hack heeft kunnen plaatsvinden. Equifax zegt de nieuwe onderzoeken te verwelkomen zodat er 'lessen kunnen worden geleerd', zodat bedrijven hun klanten in de toekomst beter kunnen beschermen tegen hacks. Er zijn al onderzoeken gestart door meerdere Amerikaanse en Canadese toezichthouders.

In mei 2017 vond er een grote hack op Equifax plaats via een lek in Apache Struts dat sinds maart bekend was. In eerste instantie ging het voornamelijk om buitgemaakte Amerikaanse persoonsgegevens, maar de kredietbeoordelaar maakte eerder bekend dat ook een bestand met gegevens van in totaal 15,2 miljoen Britse klanten onderdeel was van de hack. Equifax zegt dat het bij 14,5 miljoen Britse klanten gaat om een mogelijk lek waarbij alleen de naam en de geboortedatum zijn buitgemaakt. Bij de overgebleven 700.000 klanten gaat het vooral om buitgemaakte telefoonnummers.

Bij de hack kregen onbevoegden toegang tot de gegevens van voornamelijk 146 miljoen Amerikanen. Van enkele honderdduizenden konden de creditcardgegevens ingezien worden. De criminelen kwamen binnen via een al maanden bekend lek in Apache Struts. Als gevolg van de hack besloot de directeur eind september zijn functie neer te leggen. Eerder vertrokken de chief security officer en de chief information officer al.