VS klaagt vier Chinese militairen aan voor Equifax-hack

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft vier Chinezen aangeklaagd voor de hack van kredietbeoordelaar Equifax in 2017. Bij die aanval werden onder andere burgerservicenummers van 145 miljoen Amerikanen buitgemaakt, onder andere via een in Nederland gevestigde server.

De vier aangeklaagde Chinezen voerden hun aanval volgens de aanklacht uit als leden van het Volksbevrijdingsleger van China, wat hen tot staatshackers zou maken. De beschuldiging luidt dat ze niet alleen burgerservicenummers van 145 miljoen Amerikanen in handen kregen door de aanval, maar ook rijbewijsnummers van minstens tien miljoen Amerikanen, creditcardgegevens van 200.000 mensen en nog andere persoonsgegevens van bijna een miljoen inwoners van het VK en Canada.

Openbaar aanklager William Barr spreekt van 'een patroon van door de staat gesponsorde computerinbraken en diefstallen door China, gericht op handelsgeheimen en vertrouwelijke zakelijke informatie'. De FBI heeft een gezochtpagina voor de vier personen online gezet, waaruit blijkt dat ze volgens de VS voor het 54e onderzoeksinstituut van het Volksbevrijdingsleger werkzaam zijn. De VS klaagt ze aan voor onder andere computerfraude, economische spionage en samenzwering tot het plegen van fraude.

De aanklacht beschrijft hoe de aanvallers te werk gingen. Ze wisten het netwerk van Equifax binnen te dringen via de portal, dankzij een kwetsbaarheid van het Apache Struts-framework. Eenmaal binnengedrongen gebruikten ze via Chinese ip-adressen negenduizend queries om de databases te doorzoeken op gevoelige gegevens. De buitgemaakte data werd gecomprimeerd in pakketjes van 600MB via http weggesluisd naar een Nederlandse server.

De gegevens belandden uiteindelijk via 34 verschillende servers in twintig landen bij de verdachten, om hun locatie geheim te houden. Ze maakten onder andere gebruik van Remote Desktop Protocol en Secure Shell-software voor hun verbindingen. Om hun activiteiten te verdoezelen, verwijderden ze na afloop de gecomprimeerde bestanden en logbestanden.

De hack van Equifax in 2017 was een van de omvangrijkste aanvallen tot nu toe. De top van het bedrijf stapte op toen duidelijk werd dat de aanval mogelijk was door gebrekkige beveiliging.