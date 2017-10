'Beveiligingsonderzoeker waarschuwde Equifax al eind vorig jaar voor lekken'

Een beveiligingsonderzoeker zou Equifax al eind vorig jaar op de hoogte hebben gesteld van kwetsbaarheden in de infrastructuur. Via een website zouden gegevens van miljoenen Amerikanen simpelweg opgezocht kunnen worden.

Een anonieme beveiligingsonderzoeker vertelt Motherboard dat hij eind vorig jaar de servers en sites van Equifax onder de loep nam en niet kon geloven wat hij aantrof. Via een website kreeg hij toegang tot de persoonlijke gegevens van elke Amerikaan, waaronder socialsecuritynummer, namen, geboortedatum, adres en woonplaats.

Het ging om een site die eruit zag alsof deze voor werknemers bedoeld was, maar die via forced browsing toegang kon geven tot de gegevens in de databases voor in potentie iedere internetter. De onderzoeker wist zo in korte tijd honderdduizenden gegevens te downloaden. Hij gaf Motherboard inzage in een deel ervan om zijn claims te staven. Hij trof tal van andere problemen met de servers van het bedrijf aan, van sql-injectiekwetsbaarheden tot het gebruik van verouderde software.

Toen hij Equifax in december 2016 met zijn bevinding confronteerde, deed het bedrijf echter niets. Dat gebeurde pas in juni toen bekend werd dat het bedrijf slachtoffer was geworden van een omvangrijke hack. Motherboard sprak medewerkers en voormalige personeelsleden die een beeld schetsen van een bedrijf waar beveiliging niet als de prioriteit gezien werd zoals zou moeten. Zo zouden beveiligingsaudits niet serieus genomen worden, kwetsbaarheden geen patch krijgen, tweetrapsauthenticatie niet toegepast zijn en zouden er onvoldoende logs bijgehouden worden.