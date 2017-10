Bedrijf introduceert 'blockchaintelefoon' Bitvault

Het bedrijf Swiss bank in your pocket heeft in Nederland zijn 'blockchainsmartpone' BitVault gepresenteerd. De smartphone van het bedrijf is op beveiliging gericht, onder andere om veilig betalingen in cryptovaluta te kunnen doen.

Swiss Bank in your Pocket introduceerde de BitVault tijdens het Enterprise Mobility-event van Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers in Rotterdam. De basis van de geclaimde military grade beveiliging die de BitVault zou bieden, ligt bij de combinatie van een nfc-kaart en biometrische beveiliging, een scan van een vingerafdruk en de iris. De combinatie hiervan creëert telkens opnieuw 'dynamisch' de private sleutel van de gebruiker. Alleen als de gebruiker met deze drie onderdelen is geauthenticeerd, kan bijvoorbeeld een transactie via cryptovaluta afgerond worden. Standaard bevat het toestel hiervoor vijf Bitcoin-wallets en een Bitcoin Vault. Daarnaast is een EOT Coin Vault. EOT staat voor Encryption of Things, de eigen cryptomunt van Swiss Bank of Things.

De smartphone biedt beveiligd bellen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een 'private blockchain'. Op de website beschrijft de maker dat de gebruiker een bitcoinadres vanuit de Bitcoin Vault kan gebruiken 'om beveiligde versleutelde telefoongesprekken op te zetten en te ontvangen'. Details zijn niet te vinden op de site, maar in een gesprek met Future Tech zegt Peter Marais, een van de bedenkers van de BitVault, dat het bitcoinadres dient als publieke sleutel voor het opzetten van een handshake met de private sleutel. Vervolgens wordt het gesprek 'versleuteld op een private blockchain', waarbij de keten ervoor zou zorgen dat gebruikers kunnen verifiëren dat ze de juiste persoon te pakken hebben.

Tegelijkertijd zegt Marais echter dat voor elk gesprek en elk verzonden bericht een nieuwe blockchain opgezet wordt, en na beëindiging van de conversatie wordt deze verwijdert. Ook zegt hij dat bij gesprekken een kleine transactie plaatsvindt, waarbij van de eigen Encryption of Things-valuta gebruik wordt gemaakt 'om de transactiekosten nagenoeg nul te houden'. Niet duidelijk is van welke encryptie gebruik wordt gemaakt en of er van hardwarematige bescherming gebruik wordt gemaakt evenmin. Ook maakt het bedrijf niet duidelijk welk besturingssysteem de BitVault draait maar uit de afbeeldingen op de site is op te maken dat het om Android gaat. Welke aanpassingen er bij Android doorgevoerd zijn om de beveiliging te verbeteren is niet duidelijk.

De BitVault lijkt voor het overige een relatief doorsnee smartphone, met een 5,5"-scherm, octacoreprocessor op 2GHz, 4GB ram en 64GB opslag. Het toestel ondersteunt 4g, wifi en bluetooth. Er is een 13-megapixelcamera en een 8-megapixelfrontcamera. De prijs bedraagt 999 euro. De eerste lichting zou al in de voorverkoop uitverkocht zijn. In maart 2018 komt er een nieuwe voorraad.