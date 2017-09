China verbiedt verdere initial coin offerings van crypto-tokens

De Chinese centrale Chinese Volksbank heeft verdere ico's, oftewel initial coin offerings, verboden. Het land gaat opreden tegen verdere emissies van coins. Ico's worden steeds populairder, met name voor het financieren van projecten.

Volgens de Chinese Volksbank gaat het bij ico's om "niet-goedgekeurde, illegale fondsenwerving". De bank vergelijkt de emissies met piramidespelen en is na onderzoek van oordeel dat de praktijken de financiële stabiliteit in gevaar brengen. Dat maakt CoinDesk op uit de vertaling van de Chinese verklaring. Verdere uitgiftes zijn niet toegestaan en personen en organisaties die al offerings hebben afgerond, moeten investeerders terugbetalen.

Wie hier geen gehoor aan geeft, wordt onderwerp van onderzoek en zal gestraft worden, zo stelt de bank in het vooruitzicht. Daarnaast stelt de bank strenge regulering van de verdere handel van fiatgeld tegen virtuele valuta in het vooruitzicht. De verklaring is mede ondersteund door het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie.

Bij ico's geven organisaties crypto-tokens uit, meestal om projecten te financieren. De Ethereum-blockchain maakt het voor ontwikkelaars mogelijk eigen tokens aan te bieden, die investeerders kunnen kopen voor bijvoorbeeld ether of bitcoin. In de afgelopen jaren hebben bedrijven als Storj, Brave en Bancor zo succesvolle ico's afgerond. Voorstanders wijzen op de flexibiliteit en het gemak op deze manier fondsen te werven, maar critici waarschuwen voor een wildgroei en het risico op piramidespelpraktijken.