AFM waarschuwt voor initial coin offerings

De Autoriteit FinanciŽle Markten waarschuwt voor de risico's van investeringen in initial coin offerings. Volgens de autoriteit zijn dergelijke cryptobeursgangen kwetsbaar voor misleiding en manipulatie. De AFM raadt af er in te investeren.

Initial coin offerings, een soort beursgang met nieuwe tokens op basis van blockchaintechnologie, zijn een 'ideale voedingsbodem voor oplichters', meldt de AFM maandag. Het FD schrijft erover. Steeds meer organisaties, beginnende bedrijven, maar ook beroemdheden zoals Paris Hilton, gaan over tot initial coin offering met cryptotokens. Investeerders stappen in, in de hoop dat de tokens in waarde stijgen. Dit jaar zouden al 210 bedrijven een ico gedaan hebben en zo in totaal 3,2 miljard dollar hebben opgehaald.

De AFM waarschuwt dat de 'beursgangen' buiten het toezicht vallen en zo kwetsbaar zijn voor misleiding en manipulatie. "Mensen stoppen hun hele hebben en houwen in digitale valuta's terwijl de kans groot is dat ze dat geld niet terugkrijgen", zegt voorzitter Merel van Vroonhoven. Investeerders zouden door de hype de waarde van de rendementen overschatten.

De ico's liggen al langer onder vuur. De Chinese Volksbank heeft ze inmiddels verboden. DE AFM waarschuwde afgelopen zomer al voor de risico's van cryptovaluta zoals bitcoin en ether.