Gerucht: Komende gpu-generatie Nvidia heet 'Ampere'

Nvidia presenteert de volgende gpu-generatie onder de naam Ampere op zijn GPU Technology Conference 2018 die eind maart 2018 plaatsvindt. Dat meldt althans de Duitse site Heise. Nvidia zelf heeft de naam nog niet bekendgemaakt.

Heise noemt de naam 'Ampere' in een voetnoot bij zijn bericht over de kwartaalresultaten van Nvidia. De Duitse site heeft een relatief goede naam op het gebied van geruchten. Details over de videochip heeft de site verder niet. De GPU Technology Conference vind plaats van 26 tot en met 29 maart.

De opvolger van de huidige Pascal-gpu, die Nvidia gebruikt voor actuele GeForce-kaarten, is Volta. Nvidia presenteerde deze tijdens de GPU Technology Conference 2017. Volta verscheen echter al in 2013 op de roadmap. Nvidia heeft sindsdien nog geen bijgewerkte roadmap getoond. Nvidia gebruikt Volta momenteel alleen nog voor zijn Tesla V100-accelerator voor gpgpu-toepassingen zoals deep learning.

De laatste paar generaties kwamen de GeForce-producten na de Tesla-accelerators, als variant van de volledige gpu. Zo heeft de GTX 1080 Ti de GP102 en de 1080 de GP104, terwijl de Tesla P100 een GP100-gpu heeft. Dat maakt het mogelijk dat GeForce-kaarten op basis van Volta volgend jaar verschijnen, terwijl een nieuwe Tesla-accelerator voor high performance computing op Ampere gebaseerd zal worden.