Uitgelekte specificaties wijzen op RTX 3070 en 3080 met 3072 en 3840 Cuda-cores

Specificaties van, naar geclaimd, Nvidia's komende GeForce RTX 3000-kaarten zijn online verschenen. Het gaat om de GA103- en GA104-gpu's die in de vermoedelijke Ampere-generatie van gpu's van het bedrijf vallen. Kaarten met de chips komen misschien later dit jaar uit.

De GA103 zou de gpu van de RTX 3080 zijn. De kaart zou 60 sm's of streaming multiprocessors hebben, waarmee het aantal Cuda-cores op 3840 zou uitkomen. Het gerucht maakt melding van een geheugenbus van 320 bits breed en de kaart zou met 10GB of 20GB gddr6 uitgerust kunnen worden.

Bij de GA104 zou het gaan om 48 sm's met in totaal 3072 Cuda-cores. De GA104 zou de gpu van de RTX 3070 zijn, en dankzij een 256 bits brede geheugeninterface maximaal 16GB aan gddr6 kunnen bevatten. De specificaties lekten uit via de Chinese site MyDrivers. Het gaat alleen om specificaties; foto's staan er niet bij. De geruchten maken ook melding van een GA102, die dan de gpu van een RTX 3080 Ti of Titan zou kunnen zijn.

De gpu's zouden binnen Nvidia's Ampere-serie vallen, waarover geruchten in 2017 al verschenen. Officieel heeft Nvidia nog niets bekendgemaakt over deze generatie. Volgens VideoCardz zou een release in het tweede kwartaal van het jaar kunnen plaatsvinden. De site meldt dat we waarschijnlijk op 22 maart meer horen over Nvidia's plannen, tijdens GTC 2020. VideoCardz zet wel vraagtekens bij de correctheid van de uitgelekte specificaties, onder andere omdat het ongebruikelijk zou zijn voor Nvidia om oneven gpu-nummers voor high-end chips te gebruiken en de claim van 10/20GB vram opvallend is.