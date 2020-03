Nvidia houdt GTC 2020 alleen online wegens coronavirus

Nvidia houdt zijn Gpu Technology Conference dit jaar alleen online. Dit doet het techbedrijf vanwege het SARS-CoV-2-virus. Het evenement zou tussen 22 en 26 maart plaatsvinden in San Jose. Gehouden presentaties zullen in de komende weken online worden gepubliceerd.

Nvidia geeft in een blogpost aan dat er 'groeiende zorgen zijn' over het coronavirus. Hierom heeft het bedrijf de beslissing genomen om het evenement uitsluitend online te houden. Het bedrijf werkt samen met aanwezigen om hun presentaties 'in de komende weken' online te publiceren. Voor aanwezigen die onderdeel uitmaken van Nvidia's ontwikkelaarsprogramma is er de mogelijkheid om technische vragen te stellen aan onderzoekers, technici en solution architects van Nvidia.

Nvidia-ceo Jensen Huang zal dit jaar ook een keynote houden, die exclusief via een livestream te bekijken zal zijn. Naar verwachting zal het bedrijf dan zijn aankomende Ampère-gpu-architectuur aankondigen. Het bedrijf zegt nog geen exacte datum te hebben voor de keynote, maar er wordt naar eigen zeggen gewerkt aan een planning.

Nvidia is niet de eerste techfabrikant die een evenement afblaast vanwege de uitbraak van SARS-CoV-2. Zo werd de telecombeurs MWC 2020 in februari al afgelast vanwege het virus. Afgelopen weekend werd de Game Developer Conference 2020 ook uitgesteld tot 'later in de zomer'. Eerder vandaag schrapte Microsoft zijn Nederlandse Ignite The Tour-evenement. Dit evenement zou later deze maand in Amsterdam plaatsvinden.