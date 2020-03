Microsoft schrapt Ignite The Tour-evenement in Amsterdam wegens coronavirus

Microsoft heeft zijn Ignite The Tour Amsterdam-evenement geschrapt. Dat zou 11 en 12 maart in de RAI in Amsterdam plaatsvinden. Het bedrijf meldt het evenement af te zeggen uit voorzorg vanwege het SARS-CoV-2-virus. Ook Google en Adobe schrappen evenementen.

Op het moment van schrijven staat op de site van Ignite The Tour Amsterdam nog dat Microsoft de situatie in de gaten houdt, maar in e-mails aan deelnemers en partners, laat het bedrijf weten dat het evenement niet doorgaat. Microsoft meldt de internationale pogingen om de uitbraak van SARS-CoV-2 te beperken te steunen en voorzorgsmaatregelen te nemen waar nodig. Het bedrijf wijst geïnteresseerden in Ignite The Tour door naar presentaties bij de Microsoft Tech Community.

Het is de zoveelste afzegging van een evenement in een rij vanwege het 'coronavirus'. Microsoft heeft tegelijkertijd zijn MVP Summit, die van 15 tot en met 20 maart zou plaatsvinden, afgezegd. Google laat op zijn beurt Cloud Next ’20: Digital Connect niet doorgaan. Dat wordt nu een evenement dat online plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse Adobe Summit.