Google schrapt I/O-conferentie wegens coronavirus

Google zijn grootste evenement van het jaar gaat niet door. De I/O-conferentie die in mei zou plaatsvinden is afgelast wegens zorgen rondom het nieuwe coronavirus. Bezoekers die een kaartje hebben gekocht krijgen hun geld terug voor 13 maart.

Google zegt dat de beslissing om I/O dit jaar niet door te laten gaan gemaakt is in overeenstemming met het advies van gezondheidsinstanties waaronder de WHO en het Amerikaanse CDC. Het evenement zou van 12 tot 14 mei plaatsvinden in het Shoreline Amphitheatre nabij San Francisco.

Ontwikkelaars en andere bezoekers die kaartjes hebben gekocht voor I/O 2020 krijgen voor 13 maart hun geld terug, zegt Google. Bezoekers die zich geregistreerd hebben voor de editie van dit jaar worden uitgenodigd voor de editie van volgend jaar. Ze hoeven niet opnieuw mee te doen aan een loting om een kaartje te kunnen krijgen.

Op de I/O-site meldt Google dat het de komende weken gaat kijken naar 'andere manieren om in contact te komen met de community van ontwikkelaars'. Googles jaarlijks I/O-evenement is met name gefocust op ontwikkelaars, maar er is ieder jaar ook een keynote waarin Google nieuwe hardware en software aankondigt.