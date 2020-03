'E3-gamebeurs wordt geannuleerd wegens zorgen over coronavirus'

Het lijkt erop dat de E3 niet doorgaat. Meerdere media baseren zich op bronnen die aangeven dat de gamebeurs in Los Angeles wordt geschrapt vanwege de zorgen omtrent het coronavirus. Officieel heeft de organisatie hier nog geen besluit over naar buiten gebracht.

De Electronic Entertainment Expo moet volgens planning van 9 tot 11 juni in Los Angeles plaatsvinden, maar bijvoorbeeld Bloomberg meldt dat de organisator, de Entertainment Software Association, om 17:30 uur Nederlandse tijd de annulering wereldkundig zal maken. Dat baseert het persbureau op een bron die bekend zou zijn met de materie. De ESA zou een niet-publiekelijke memo aan partners hebben gezonden waarin de organisator zou schrijven dat het 'opties onderzoekt voor een E3-online-evenement voor deze zomer'.

Eerder meldde Ars Technica op basis van meerdere bronnen dat de ESA op korte termijn de gamebeurs gaat annuleren; de organisator wilde niet ingaan op vragen hierover. De onafhankelijke game-uitgever Devolver Digital roept mensen op Twitter op om hun vluchten en hotels voor de E3 te annuleren, al moet die oproep met een korreltje zout worden genomen, omdat dit bedrijf in 2017 in conflict raakte met de ESA. De uitgever zou toen geen plek op de beursvloer hebben gekregen, waarna het een eigen evenement probeerde te organiseren naast de locatie van de E3-beurs. Devolver Digital omschrijft de E3 ook als 'een speciale martelingsvorm'.

Tot op heden heeft de ESA officieel nog niets gezegd over een annulering. Op de website van de E3 staat nog altijd een update die toegespitst is op de zorgen over het coronavirus SARS-CoV-2. Daarin staat dat de beurs nog gewoon doorgaat en dat de organisatie de situatie dagelijks in de gaten houdt. Daarnaast staan er adviezen voor bezoekers, zoals het vaak wassen van de handen en het vermijden van direct contact met mensen die ziek zijn.