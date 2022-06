'E3-gamebeurs gaat dit jaar door als digitaal evenement'

De Electronic Entertainment Expo lijkt dit jaar door te gaan. Een woordvoerder van de organisator bevestigt dat er wordt gewerkt aan 'nieuwe E3-ervaringen voor 2021'. Het zou gaan om een digitaal evenement, waar ontwikkelaars hun aankondigingen kunnen doen.

De Entertainment Software Association, de organisatie achter de E3, zou zijn plannen voor E3 2021 al uiteengezet hebben. De organisatie zou E3 2021 hebben gepitcht bij verschillende game-uitgevers. De pitchdocumenten zijn ingezien door Video Game Chronicle, die de plannen publiceert. Het zou gaan om een driedaags evenement met livestreams, die worden gehouden tussen 15 en 17 juni, zoals de ESA eerder al aankondigde.

De organisatie is volgens VGC van plan om meerdere keynotes te houden, die ieder ongeveer twee uur duren. Ook een awardshow, een 'previewavond' op 14 juni en verschillende kleinere streams van game-uitgevers, influencers en andere partners staan op de planning. Een week van tevoren zouden previewsessies voor de pers worden gehouden. Ook worden demo's van bepaalde getoonde uitgebracht op consumentenplatforms, iets wat Steam al langer doet met zijn Game Festivals.

De plannen moeten nog goedgekeurd worden door leden van de ESA, waaronder grote ontwikkelaars en uitgevers als Activision Blizzard, Bethesda, Epic Games, en EA vallen. Ook consolefabrikanten Microsoft, Nintendo en Sony maken deel uit van de Entertainment Software Association. Voorheen was de E3 één van de grootste gamebeurzen ter wereld, maar vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege zorgen over de uitbraak van covid-19. Verschillende leden van de ESA hielden op hun beurt zelfstandige livestreams om hun komende games aan te kondigen. Ook in voorgaande jaren kozen enkele leden ervoor om eigen evenementen te organiseren, waaronder Sony.

De ESA heeft de plannen nog niet officieel bekendgemaakt, hoewel een woordvoerder van de organisatie tegenover The Verge bevestigt dat het bedrijf inderdaad werkt aan een nieuwe E3 voor 2021. "We kunnen bevestigen dat we de E3-ervaringen aan het transformeren zijn voor 2021." De organisatie zal naar eigen zeggen 'binnenkort' meer details over zijn plannen delen.

Ook voormalig E3-medewerker Geoff Keighley bevestigt aan VGC dat de beurs dit jaar terugkeert, hoewel hij zelf niet betrokken is bij het evenement. Keighley is vorig jaar gestopt bij de E3 wegens een meningsverschil over de koers van de beurs. Hij heeft op zijn beurt een ander digitaal evenement opgezet, genaamd Summer Game Fest.