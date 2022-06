Bloomberg: Twitter overweegt betaald abonnement voor Tweetdeck

Twitter overweegt mogelijk betaalde abonnementen voor toegang tot Tweetdeck. Dat claimt Bloomberg. Het sociale medium zou ook een fooiensysteem en abonnementen voor advertentievrije timelines overwegen.

De huidige inkomsten van Twitter zijn vooral afkomstig uit gerichte advertenties, schrijft Bloomberg. Deze markt is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Het marktaandeel van Twitter bedraagt volgens eMarketer 0,8 procent. Daarom zou Twitter baat hebben bij een aparte bron van inkomsten. Het bedrijf zou verschillende opties overwegen om abonnementen aan te bieden.

De anonieme bronnen melden onder andere de mogelijkheid voor gebruikers om de mensen die ze volgen te betalen voor exclusieve content. Daarbij zouden dergelijke accounts een eigen, losstaande timeline krijgen waarop ze exclusieve tweets kunnen plaatsen voor abonnees. Het bedrijf onderzoekt daarnaast de mogelijkheden voor een fooiensysteem, iets wat Twitter voorheen al heeft toegepast met zijn videostreamingplatform Periscope. Het bedrijf maakte vorig jaar bekend dat Periscope in maart wordt stopgezet.

Verder zou Twitter overwegen om geld te vragen voor het gebruik van diensten als Tweetdeck, meer uitgebreide analytics, en het verifiëren van accounts. Het is volgens Bloomberg onwaarschijnlijk dat dat laatste voorstel daadwerkelijk wordt doorgevoerd, omdat de verificatiebadge voornamelijk bedoeld zou zijn voor opmerkelijke accounts. Advertentievrije abonnementen zijn ook een optie, hoewel dat ook Twitters meest prominente inkomstenbron in gevaar zou kunnen brengen, meldt Bloomberg.

Mogelijk maakt Twitter op dinsdag meer concrete abonnementsplannen bekend. Het bedrijf publiceert dan zijn kwartaalcijfers en houdt tegelijkertijd een teleconferentie met investeerders. Twitter-topman Bruce Falck meldt in een statement dat het bedrijf enthousiast is over het potentieel van abonnementen, maar dat het zich nog in een 'vroeg exploratiestadium' bevindt. "We verwachten in 2021 nog geen betekenisvolle inkomsten die kunnen worden toegeschreven aan deze mogelijkheden."

Twitter heeft medio 2020 al officieel bekendgemaakt dat het abonnementen overweegt, hoewel het nog geen concrete details heeft bekendgemaakt. Ceo Jack Dorsey zei vorig jaar dat een klein team onderzoek doet naar de mogelijkheden van betaalde abonnementen. Twitter-abonnementsdiensten moeten de huidige inkomsten uit advertenties 'complementeren' en dus niet vervangen, meldde Dorsey aan aandeelhouders.