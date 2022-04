Twitter heeft Periscope-app uit App Store en Play Store gehaald

Twitter heeft de Periscope-app om live video te streamen uit de Play Store en de App Store gehaald. Het was al langer bekend dat de dienst zou stoppen en nu is de app niet langer te gebruiken. Periscope heeft zeven jaar bestaan.

Live video's uit het verleden zijn door makers nog altijd te downloaden, zegt Twitter. Dat gebeurt via een webinterface. Ook geposte links blijven werken, maar nieuwe live video's maken via Periscope kan niet meer. Daarmee komt er een einde aan de dienst, die sinds 2014 bestaat. Het was al bekend dat Periscope zou stoppen.

Periscope begon in 2014, waarna Twitter het bedrijf in het jaar daarop overnam. Periscope was toen nog niet publiekelijk beschikbaar. De app concurreerde met Meerkat, in een periode waarin livestreaming van video's een grote vlucht leek te gaan nemen op sociale media.

Enkele jaren later begon ook Facebook met het aanbieden van livestreamingopties. De technologie kwam onder vuur te liggen nadat streamers onder meer zelfmoorden en aanslagen live op internet gingen uitzenden. Zo was de terroristische aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch live te zien via Facebook.