Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 08:07

Twitter is begonnen met het aanbieden van live-video's in 360 graden. Sommige gebruikers kunnen de video's al opnemen, terwijl alle twitteraars de video's kunnen zien. Facebook begon onlangs met het aanbieden van dezelfde functionaliteit.

De eerste live-video in 360 graden was de video van een zonsondergang in de Amerikaanse staat Florida van Alex Pettitt. De functie werkt via Periscope, de videodienst van Twitter. Het opnemen van live-video in 360 graden vereist apparatuur die het live doorsturen van 360-gradenbeelden ondersteunt. Tot nu toe bood Periscope de mogelijkheid om reguliere video's live uit te zenden, meestal via de camera van een telefoon.

De stap van Twitter volgt enkele weken nadat Facebook begon met het ondersteunen van dezelfde functie. Gebruikers kunnen de video's op een computer in de browser bekijken en met de muis bedienen. Op een smartphone kunnen ze met een vinger over de video slepen of de telefoon draaien.

Twitter is de functie aan het testen met een beperkt aantal gebruikers. Wie op Twitter live-video's in 360 graden wil zetten, kan zich aanmelden voor de bèta.