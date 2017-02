Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 19:30, 3 reacties • Feedback

YouTube maakt de livestreamfunctie in de apps voor iOS en Android beschikbaar voor alle creators die 10.000 of meer abonnees hebben. De rest van de gebruikers krijgen de functie 'binnenkort', maar wanneer precies is niet bekend.

Volgens YouTube kunnen nu honderdduizenden mensen gebruik maken van de livestreamfunctie in de apps. Die functie werd halverwege vorig jaar al ingebouwd, maar was tot dusver alleen te gebruiken door een select groepje testers.

Hoewel op dit moment alleen videomakers met veel abonnees toegang krijgen tot livestreamen via de app, zegt YouTube in zijn aankondiging dat 'de rest van jullie het snel zullen krijgen'. Ook zegt het Google-dochterbedrijf dat er in aanpassingen zijn gemaakt aan de hand van feedback. Zo wordt de live chat minder snel weergegeven, zodat er niet duizenden berichten per seconde kunnen langskomen.

Gebruikers die toegang krijgen tot de livestreamfunctie zetten deze aan door in de app op een rode knop te drukken. De livevideo's zijn op dezelfde manieren te gebruiken als andere video's op YouTube. Ook zijn ze achteraf te bekijken.

Streamers kunnen geld verdienen met hun livevideo's met Super Chat. Dat is een functie waarbij kijkers tegen betaling een reactie bovenaan de lijst kunnen vastpinnen. Deze betaalde reacties worden met kleuren nog meer onder de aandacht gebracht. Super Chat is beschikbaar voor streamers in 21 landen, maar nog niet in de Benelux.