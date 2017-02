Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 18:57, 19 reacties • Feedback

Submitter: Jeffrey v. Hees

In de bèta van macOS 10.12.4 zijn verwijzingen gevonden naar nieuwe MacBook Pro-modellen, die vermoedelijk met processors van de Kaby Lake-generatie worden uitgerust. Wanneer Apple de laptops aankondigt is nog niet bekend.

Apple-blog Pike's Universum ontdekte de aanwezigheid van drie motherboard identifiers en omdat uit energieprofielen is op te maken wat de kloksnelheid van de processors is, kon uitgerekend worden welke processors er in de nieuwe MacBook Pro's zullen worden gebruikt.

Van zowel de 13"-variant met én zonder Touch Bar als de 15"-uitvoering worden er nieuwe versies verwacht. In vrijwel alle gevallen gaat het om een directe upgrade van de huidige Skylake-processor naar het equivalent in de Kaby Lake-serie. Zo krijgt de MacBook Pro 15" die nu een Core i7-6600HQ heeft bijvoorbeeld de i7-7700HQ.

De processors van de Kaby Lake-generatie hebben iets hogere kloksnelheden dan de Skylake-processors. Of Apple nog andere aanpassingen maakt aan de nieuwe laptops, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer Apple de MacBook Pro's met Kaby Lake-processors zal aankondigen, maar in ieder geval zal dat na de release van macOS 10.12.4 zijn. De eerste bèta daarvan verscheen eind januari, vermoedelijk is de definitieve versie eind februari klaar.

De 2016-modellen van de MacBook Pro zijn pas enkele maanden op de markt, na hun introductie eind oktober vorig jaar. Vermoedelijk zal de aankondiging van nieuwe modellen dan ook nog even op zich laten wachten. Een mogelijkheid is het WWDC-evenement voor ontwikkelaars, dat in juni plaatsvindt. Halverwege januari zei de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo dat Apple in de zomer MacBook Pro-laptops met Kaby Lake-chips uitbrengt.

MacBook Pro 13" (2016) MacBook Pro 13" (2017) MacBook Pro 13" met Touch Bar (2016) MacBook Pro 13" met Touch Bar (2017) Core i5-6360U Core i5-7260U Core i5-6267U Core i5-7267U Core i7-6660U Core i7-7660U Core i5-6287U Core i5-7287U Core i7-6567U Core i7-7567U

MacBook Pro 15" met Touch Bar (2016) MacBook Pro 15" met Touch Bar (2017) Core i7-6700HQ Core i7-7700HQ Core i7-6820HQ Core i7-7820HQ Core i7-6920HQ Core i7-7920HQ

Vermoedelijke Kaby Lake-processors in nieuwe MacBook Pro-modellen