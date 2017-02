Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 20:12, 15 reacties • Feedback

De Chinese smartphonefabrikant ZTE komt volgens VentureBeat met een Android Wear-horloge. Dat blijkt uit marketingmateriaal en een foto die is gepubliceerd. Het is een rond horloge dat waarschijnlijk over 3g en wifi beschikt.

Het marketingmateriaal is ingezien door Evan Blass, die bekend staat om het vrijgegeven van informatie over nog niet aangekondigde producten uit de telecomindustrie. In zijn artikel op VentureBeat toont hij ook een foto van het horloge, dat volgens hem ZTE Quartz gaat heten.

ZTE ontving in januari al een bluetooth-certificaat voor een smartwatch met modelnummer ZW10. Dat model heeft wifi en 3g-ondersteuning. Waarschijnlijk gaat het om het horloge dat als ZTE Quartz op de markt zal komen. Op de afbeelding is te zien dat het om een ronde smartwatch gaat en in het marketingmateriaal zou staan dat het horloge op Android Wear draait, maar verdere specificaties zijn niet bekend.

Waarschijnlijk draait het horloge van ZTE op Android Wear 2.0. Van die software zijn al maanden testversies beschikbaar en waarschijnlijk kondigt Google woensdag de definitieve versie aan. Ook van andere fabrikanten worden er nieuwe Android Wear-horloges verwacht. Vorige maand bracht VentureBeat naar buiten dat LG op 9 februari samen met Google de LG Watch Sport en LG Watch Style aankondigt. Huawei komt vermoedelijk met de Watch 2.