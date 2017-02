Door Arnoud Wokke, woensdag 8 februari 2017 17:30, 20 reacties • Feedback

Een Amerikaans bedrijf heeft een 'game-smartwatch' op Kickstarter gezet. Als stretch-goals wil start-up FMTwo onder meer Breakout, Centipede en Pong laten draaien op het horloge. De wearable moet onder meer Atari-rood verkrijgbaar zijn.

Het horloge met de naam Gameband heeft een microsd-slot voor uitbreiding van de opslag van 4GB voor games. Om de spelletjes te laten draaien moet het bedrijf de code voor de klassieke games herschrijven om ze speelbaar te maken met het 1,63"-oled-touchscreen van het horloge.

De wearable heeft bovendien een usb-c-aansluiting en als gebruiker het horloge aansluiten op een pc, kunnen ze gelijk volledige versies van de game spelen, zo is de bedoeling. Het horloge is gericht op mensen met een voorliefde voor klassieke games van meer dan dertig jaar geleden.

Het touchscreen van de Gameband heeft een resolutie van 320x320 pixels, terwijl het horloge draait op een Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Het apparaatje heeft 512MB aan werkgeheugen en beschikt over een lichtsensor, gyroscoop en een accu met een capaciteit van 400mAh.

De campagne is onlangs begonnen. FMTwo vraagt vanaf 99 dollar voor het horloge, dat in september moet uitkomen. Het project is op moment van schrijven ongeveer op de helft van zijn doel van 75.000 dollar.