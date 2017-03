Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 maart 2017 18:25, 17 reacties • Feedback

Het IsraŽlische bedrijf ESTI heeft op Kickstarter geld ingezameld om een iPhone-behuizing te kunnen maken waarin een Android-telefoon is geÔntegreerd. De 'hoes' heeft een 5"-oledscherm en een MediaTek Helio P20-soc.

De bedenkers noemen de iPhone-hoes 'Eye' en zeggen versies voor de iPhone 6, 6s en 7 te maken en de Plus-uitvoeringen daarvan. Ook moet er ondersteuning komen voor nieuwe iPhones, zodra deze uitkomen. De hoes heeft bijna alle hardware van een Android-smartphone, maar een de speaker en microfoon ontbreken.

Volgens de bedenkers van het Kickstarter-project kan het hoesje communiceren met de iPhone via de Lightning-poort. Daarbij beloven ze een snelheid van 130MB/s. Spraak en geluid moeten via de verbinding doorgestuurd kunnen worden. De ontwikkelaars achter het project zeggen daarvoor een eigen app te maken.

Er komen versies van de hoes met of zonder 4g-connectiviteit. De variant die dat wel heeft, biedt plaats aan twee simkaarten. Volgens de Kickstarter-pagina zal er een MediaTek Helio P20-soc in het apparaat zitten, een soc met acht ARM Cortex-A53-cores en een Mali-T880 MP2-gpu. Er is 3GB lpddr3-ram aanwezig en 16GB opslagruimte. Dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje.

De hoes voor de iPhone 6, 6s en 7 zal 90 gram wegen en is 142x8,69,8x13,1mm groot. Het model voor de Plus-uitvoeringen van de iPhones weegt 98 gram en krijgt afmetingen van 162,5x80,5x13,3mm. In de hoes zit een 3,5mm-aansluiting en die zou gebruikt moeten kunnen worden om muziek te luisteren die op de iPhone staat.

In de Eye zit een 2800mAh-accu, die draadloos opgeladen kan worden via de qi-standaard. Deze accu wordt gebruikt om de 'hoes' aan te sturen, maar ook om de iPhone van stroom te voorzien. De makers zeggen het apparaat met Android 7.1 te leveren en twee jaar lang van updates te zullen voorzien.

Uiteindelijk zou de Eye in de verkoop moeten gaan voor 189 dollar zonder ondersteuning voor mobiele netwerken en voor 229 dollar met 4g-ondersteuning. Met de Kickstarter-campagne hebben de bedenkers inmiddels ruim 136.000 dollar opgehaald. Hun minimale doel was 95.000 dollar, al zijn er ook stretch goals tot 15 miljoen dollar. Dat laatste doel zou triple boot met Ubuntu OS en Windows 10 Mobile mogelijk moeten maken.

De makers zeggen al jaren gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van Eye en willen de producten in september van dit jaar aan de backers van het project leveren. In filmpjes tonen ze prototypes, die er volgens de ontwikkelaars hetzelfde uitzien als het uiteindelijke product, maar 'op een andere manier' werken.