Het start-upbedrijf Branch USB heeft zijn doel behaald bij een Kickstarter-project voor een magnetische usb-c-adapter. De adapter moet een alternatief bieden voor de MagSafe-stroomadapter, zonder de usb-connectiviteit op te offeren.

De MagNeo werkt in combinatie met alle apparaten met een usb-c-verbinding. Hij biedt ondersteuning voor thunderbolt 3-snelheden, inclusief 5k-video-output en de mogelijkheid om tot honderd watt aan vermogen door te geven. Er waren al magnetische usb-c-verbindingen op de markt, maar die waren niet in staat om naast stroom ook data door te geven.

Hoewel de adapter dus met alle systemen met usb-c werkt, is het doel voornamelijk om de functionaliteit van de MagSafe-adapter van Apple terug te brengen naar de nieuwe MacBook en MacBook Pro, waarbij die stroomaansluiting is vervangen voor een usb-c-aansluiting. Veel gebruikers klagen dat ze de veiligheid van de oude stroomaansluiting missen, die kon voorkomen dat de laptop van een tafel viel wanneer iemand tegen de laadkabel aanliep.

Het Kickstarter-project heeft zijn doel van 35.000 dollar inmiddels gehaald. De adapter is voor 35 dollar te bestellen vanaf de Kickstarter-pagina, wat omgerekend en met btw ongeveer 40 euro is. Voor deze prijs zal de adapter beschikbaar blijven nadat de campagne is afgelopen. De campagne loopt tot 27 januari en Branch USB belooft de eerste adapters in februari te leveren.

In het verleden heeft het bedrijf al eerder een succesvolle Kickstarter-campagne gehouden, voor een usb-c-dockingstation. Op dit moment heeft het ook een andere campagne lopen voor een hub voor de nieuwe MacBook Pro die drie usb-a-poorten, een hdmi-aansluiting, een sd-kaartlezer en een micro-sd-kaartlezer aan de laptop toevoegt. Het bedrijf werkt aan een versie voor beide formaten van de MacBook Pro, maar het is nog niet zeker of de campagne zijn doel zal behalen.