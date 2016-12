Door Julian Huijbregts, vrijdag 23 december 2016 10:16, 8 reacties • Feedback

Crytek maakt bekend dat zijn game Robinson: The Journey in januari uitkomt voor de Oculus Rift. De avonturengame die zich afspeelt op een planeet met dinosaurussen was tot dusver alleen beschikbaar voor de PlayStation VR.

Vanaf welke dag in januari Robinson: The Journey voor de Oculus Rift te koop is, maakt Crytek niet bekend. De PlayStation-versie kwam uit op 8 november en waarschijnlijk heeft Sony een bepaalde periode bedongen dat de game exclusief op het PSVR-platform te koop is. Een prijs voor de Oculus-versie is ook nog niet bekendgemaakt. De consoleversie kost als download 59,99 euro.

Robinson: The Journey is gemaakt in de CryEngine en borduurt voort op de Back to Dinosaur Island-demo die de studio voor de Oculus Rift maakte. In die demo, die een paar minuten duurde, konden spelers alleen om zich heen kijken. Het uiteindelijke spel bevat geen wapens en draait vooral om ontdekken. Spelers moeten uitzoeken wat het lot is van de missende crewleden; de speler is zelf als enige overgebleven. Daarbij krijgen spelers hulp van een kleine vliegende robot, die tips geeft.

Dinsdag maakte Crytek bekend dat het vijf van zijn studio's moet sluiten. Alleen de hoofdvestiging in Frankfurt en een studio in Kiev blijven bestaan. Het sluiten van de andere studio's is nodig om het bedrijf financieel gezond te houden. Ontwikkelaar Crytek is bekend van games zoals Crysis en is ook de maker van de CryEngine.