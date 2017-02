Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 februari 2017 19:42, 12 reacties • Feedback

Oculus heeft op de Game Developer Conference vier nieuwe games voor zijn Rift-headset en Touch-controllers aangekondigd. Ook komen er twee games voor de Samsung Gear VR, waaronder een nieuw spel van de Nederlandse vr-studio Force Field.

Oculus Touch-game Blade & Souls: Table Arena is volgens Oculus een kruising tussen een kaartgame en een rts . Het spel wordt gemaakt door NCSoft. Hidden Path Entertainment komt met Brass Tactics, dat is een rts, die samen met andere spelers in co-op gespeeld kan worden, of waarin spelers het tegen elkaar kunnen opnemen.

From Other Suns is de vierde vr-game van Gunfire Games voor Oculus. Het is een co-op-shooter waarin vier spelers samen de mensheid moeten zien te redden door aliens af te weren. Tot slot is er The Mage's Tale van inXile Entertainment. Dat spel brengt het universum van The Bard's Tale naar virtual reality. Het is een dungeon crawler adventure-rpg waarbij spelers met handbewegingen magische spreuken kunnen uitvoeren.

Voor de Samsung Gear VR-headset zijn twee games in ontwikkeling. Augmented Empire van Coatsink Software moet een tactische rpg worden die doet denken aan de Xcom-games en voor een mobiele game zou het spel een diepgaand verhaal hebben. Het Nederlandse Force Field, dat vorige week zijn debuut Landfall uitbracht, komt met Term1nal: een third-person game die draait om stealth en puzzels oplossen.

Oculus heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe games uitkomen. In een video toont het vr-bedrijf een impressie van alle nieuwe games en ook beelden van een aantal eerder aangekondigde games, waaronder Arktika.1, dat gemaakt wordt door de ontwikkelaars van de Metro 2033-games en in het tweede kwartaal van dit jaar moet uitkomen.