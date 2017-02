Door Joris Jansen, donderdag 16 februari 2017 18:27, 19 reacties • Feedback

De directeur van Valve, Gabe Newell, heeft in een van zijn weinige interviews gezegd dat Valve virtual reality ziet als iets geweldigs en dat de technologie zich ontwikkelt volgens de verwachtingen, maar dat het bedrijf het ook niet erg vindt als virtual reality uiteindelijk faalt.

Newell liet doorschemeren dat de HTC Vive een enigszins risicovolle gok is geweest. "Als je geen dingen probeert die niet kunnen falen, dan doe je al snel weinig interessants. We hopen dat gamers het geweldig vinden en het als een stap voorwaarts zien. We staan nog aan het begin van de ontwikkeling. De Vive is het duurste apparaat op de markt. Het apparaat is nauwelijks in staat om op een enigszins adequate manier een vr-ervaring te leveren. We moeten allerlei andere problemen oplossen voordat we toekomen aan de hardwarebenodigdheden en wat nou precies interessante content kan zijn", aldus Newell in een interview met Polygon.

De Valve-directeur erkent dat goede content mede een barrière vormt voor mensen om een vr-headset zoals de HTC Vive aan te schaffen. Hij verwijst daarbij naar uitspraken van Mark Zuckerberg van Facebook, die enkele jaren gelden stelde dat er miljoenen exemplaren van de Oculus Rift zullen worden verkocht. Newell denkt dat dit zo'n vaart niet zal lopen. Hij zegt dat hij geen vr-content kan noemen dat miljoenen mensen doet besluiten om nieuwe hardware aan te schaffen.

Ondanks deze uitspraken blijft Newell nog wel geloven in vr. Dit is mede gebaseerd op de dertienhonderd vr-apps die in Steam beschikbaar zijn. In de tweede helft van 2016 steeg het aantal maandelijks actieve gebruikers met 86 procent. Daarbij zijn er dertig vr-apps die elk omgerekend ruim 235.000 euro aan inkomsten hebben gegenereerd op Steam.

Valve heeft vorig jaar samen met HTC het vr-platform Vive uitgebracht. Op het moment van schrijven kost de HTC Vive volgens de Pricewatch 899 euro. De HTC Vive concurreert met name met de Oculus Rift van Facebook, die voor ruim 600 euro te verkrijgen is. Daarbij zijn echter de controllers en additionele sensor voor roomscaling niet meegerekend, die bij de Vive wel in het pakket zitten.