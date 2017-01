Door Julian Huijbregts, donderdag 26 januari 2017 09:47, 14 reacties • Feedback

Claude Zellweger, die bij HTC aan het hoofd stond van het ontwerpteam, heeft de Taiwanese fabrikant verlaten. Hij gaat aan de slag bij Google om te werken aan het vr-platform Daydream. Zellweger was verantwoordelijk voor het ontwerp van de HTC Vive en de HTC 10.

Het vertrek van Zellweger naar Google werd ontdekt door The Verge. HTC heeft het vertrek tegenover de website bevestigd. In een tweet zegt de ontwerper dat hij bij Google Daydream aan de slag gaat. Wat zijn functie daar precies gaat worden, is niet bekend.

Daydream is het vr-platform van Google voor Android-smartphones. Zelf heeft Google zijn Daydream View uitgebracht, een bril van stof die gebruikt wordt in combinatie met een smartphone. Andere fabrikanten kunnen ook hun eigen Daydream-brillen uitbrengen.

Zellweger is de derde hoofdontwerper die HTC verlaat. Hij kwam samen met Scott Croyle en Jonah Becker binnen bij de Taiwanese fabrikant, nadat HTC hun ontwerpbedrijf One & Co had gekocht in 2008. Croyle verliet HTC in 2014 om te werken aan zijn eigen Nexbit-smartphone. Becker ging een jaar later naar Fitbit.