Door Julian Huijbregts, donderdag 11 mei 2017 09:17, 6 reacties • Feedback

Google heeft ontwikkelstudio Owlchemy Labs overgenomen. Dat is de maker van vr-games Job Simulator en Rick & Morty Virtual Rick-ality. Google gaat de studio inzetten om vr-games en vr-ervaringen te maken, onder andere voor zijn Daydream-platform.

Google zegt dat het hoogwaardige interactieve vr-ervaringen wil creëren en de expertise van Owlchemy Labs kan daarbij helpen. Het is niet bekend welk bedrag Google betaalt voor de overname van de ontwikkelstudio. Na de overname blijft de studio ook games uitbrengen voor platforms zoals de Oculus Touch, HTC Vive en PlayStation VR. Dat schrijft Owlchemy Labs in een bericht over de overname.

De studio blijft focussen op games die veel gebruikmaken van interactie met beide handen in virtual reality. Googles huidige vr-platform, Daydream, is daarvoor niet geschikt, omdat dit werkt met één controller. Er gaan echter diverse geruchten over nieuwe vr- of ar-producten van Google. Begin dit jaar nam Google de ontwerper van de HTC Vive in dienst.

Job Simulator werd in april vorig jaar uitgebracht. De game verscheen voor de HTC Vive, Oculus Rift en PlayStation VR. De nieuwste game van de studio is Rick & Morty Virtual Rick-ality, die vorige maand uitkwam voor de Vive en Rift. Eerder maakte de studio games voor iOS en Android, waaronder Smuggle Truck en Jack Lumber.



