Door Arnoud Wokke, maandag 13 maart 2017 07:03, 0 reacties • Feedback

Google lijkt te werken aan een nieuw product op het gebied van virtual reality of augmented reality. De zoekgigant heeft afgelopen dagen diverse vacatures online gezet voor mensen die nodig zouden zijn om het nieuwe product te ontwikkelen.

Google specificeert niet om wat voor product het gaat, maar de vacatures vereisen van medewerkers onder meer dat ze naar andere landen reizen om daar de productie van een nieuw product te overzien, meldt Road to VR op basis van de diverse vacatureteksten.

De vacatureteksten laten in het midden of het gaat om een product op het gebied van virtual reality of dat het gaat om augmented reality. Google is afgelopen jaren bezig geweest met beide. Zo bracht het vorig jaar Daydream View uit, een vr-headset waar de Pixel-telefoons in passen. Enkele jaren geleden toonde Google de bril Glass, een toepassing op het gebied van augmented reality.

Geruchten gaan al langer dat Google een aparte vr-headset ontwikkelt met eigen hardware en een eigen stroomvoorziening. De Daydream View is alleen een houder voor de telefoon met een controller voor de in de hand. Ook gingen er enige tijd geleden geruchten over een opvolger voor Glass. Die zou bijvoorbeeld gericht kunnen zijn op de medische sector of andere zakelijke toepassingen.