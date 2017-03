Door Mark Hendrikman, zondag 12 maart 2017 14:35, 1 reactie • Feedback

Xiaomi introduceert in China in samenwerking met Intel zijn nieuwe 90 Minutes Ultra Smart Sportswear-hardloopschoenen. De met Intel Curie-soc uitgeruste stappers werken als fitnesstracker en meten afstand, snelheid en verbrande calorieŽn.

De Intel Curie-chip die in de schoenen zit, is zo groot als een knoop en vormt dus wat betreft ruimtegebruik en gewicht geen obstakel. Naast de bovengenoemde functies moeten de schoenen ook in staat zijn om te merken of een gebruiker loopt of rent en zelfs klimt. De Intel Curie-soc moet zestig dagen kunnen werken voordat deze opgeladen moet worden. Hoe dat laden er precies uitziet, is niet bekend. De verbinding met de smartphone en de companion app gaat waarschijnlijk via bluetooth, conform het ontwerp van de Curie-chip.

Volgens GizChina zijn de hardloopschoenen vooral gericht op professionele lopers. De zool heeft een boog om de voet overal goed te ondersteunen en is uitgerust met een luchtkussen. Ook zijn de antibacteriële zolen vervangbaar en de buitenzool moet antislip zijn.

Het eveneens Chinese Lenovo toont al langer slimme hardloopschoenen die eveneens uitgerust zijn met een Intel Curie-chip en dezelfde functies hebben, maar voor zover bekend zijn deze nog niet daadwerkelijk te koop.

De 90 Minutes Ultra Smart Sportswear-hardloopschoenen worden geleverd in zwart, blauw en roze. Ook is er een speciale glow in the dark-editie. De slimme hardloopschoenen komen in april op de Chinese markt voor 299 Yuan, of omgerekend 40 euro. Op dit moment maakt het Chinese techbedrijf niets bekend over een prijs of release buiten China.