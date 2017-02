Door Bauke Schievink, maandag 6 februari 2017 19:21, 3 reacties • Feedback

Xiaomi heeft te kennen gegeven dat het woensdag zijn langverwachte smartphone Redmi Note 4X gaat presenteren. Deze opvolger van de Redmi Note 4 moet rond Valentijnsdag uitkomen, en zal waarschijnlijk meer ram en opslaggeheugen krijgen dan zijn voorganger.

De komst van de Redmi Note 4X werd wereldkundig gemaakt via Weibo, een Chinese concurrent van Twitter, zo merkte GSM Arena op. Alhoewel de fabrikant stelt dat het toestel al rond Valentijnsdag, ofwel 14 februari, verkrijgbaar moet zijn, is het onbekend of er ook meteen een Europese release is gepland: Xiaomi heeft daarover verder nog niets bekendgemaakt.

Ook over de specificaties heeft Xiaomi weinig losgelaten. De Chinese keuringsinstantie Tenaa heeft echter al wel de specificaties vrijgegeven van de Redmi Note 4X. Xiaomi blijkt opnieuw te kiezen voor de MediaTek Helio X20, net zoals bij de Redmi Note 4. In eerdere geruchten werd overigens nog van een Snapdragon 625 of 653 gesproken; het is nog mogelijk dat Xiaomi twee versies op de markt brengt.

Verder verklapt de keuringsinstantie dat Xiaomi heeft gekozen voor 4GB ram en dat er gekozen kan worden tussen 32GB en 64GB opslag. Dat is een upgrade ten opzichte van de 3GB en maximaal 32GB opslag die bij de gewone Note 4 beschikbaar was. Verder beschikt de Note 4X over een 13-megapixelcamera aan de achterkant, een 5-megapixelcamera aan de voorkant, en heeft de accu een capaciteit van 4100mAh. Deze eigenschappen zijn ook gelijk aan die van de Note 4, waardoor het dus om een relatief kleine upgrade gaat.