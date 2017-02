Door Bauke Schievink, maandag 6 februari 2017 20:18, 8 reacties • Feedback

Een rapport van een Zuid-Koreaanse instantie bevestigt de lezing van Samsung omtrent de accuproblemen van de Galaxy Note 7. Volgens de Koreanen waren de problemen inderdaad beperkt tot de accu, en was er verder met de smartphone zelf niets mis.

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van een rapport van de Korean Agency for Technology Standards dat maandag is vrijgegeven. Deze organisatie is onderdeel van het Koreaanse Ministerie voor de Kenniseconomie en doet onder meer onderzoek naar productveiligheid. De autoriteiten hebben, naar aanleiding van het brandgevaar bij de Galaxy Note 7, de afgelopen tijd onderzoek uitgevoerd.

In het rapport staat dat de accu van de smartphone fout is ontworpen, wat heeft geleid tot het brandgevaar. De Galaxy Note 7 vertoonde geen defecten. Daarmee bevestigen de Koreaanse autoriteiten de lezing van Samsung, die eerder al liet weten dat de problemen alleen in de accu zitten. Volgens Samsung hebben twee fouten in het ontwerp tot tweemaal toe geleid tot brandgevaar, en die conclusie werd in het rapport onderschreven.

Dat de Koreaanse autoriteiten in hun rapport geen nieuwe problemen aan het licht brengen is een opsteker voor Samsung. Daarmee is overigens niet gezegd dat de zaak voor Samsung is opgelost. Het is mogelijk dat de autoriteiten nog boetes gaan opleggen voor de problematiek bij Samsung.