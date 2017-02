Door Bauke Schievink, maandag 6 februari 2017 21:17, 10 reacties • Feedback

Eigenaren van een Oculus Rift kunnen vanaf 23 maart Rock Band VR spelen, en inmiddels is het spel al te preorderen in combinatie met een gitaarcontroller. De virtual reality-game had aanvankelijk al vorig jaar uit moeten komen.

Dat heeft uitgever Harmonix bekendgemaakt via Twitter. Zelf verwijst het bedrijf naar Amazon voor het plaatsen van een bestelling, waarbij de game in combinatie met een gitaarcontroller kan worden aangeschaft. Overigens is het onduidelijk of de vr-versie van het gitaarspel op 23 maart ook direct in Nederland en België wordt uitgebracht.

Met de gitaarcontroller kan Rock Band VR worden gespeeld door deze op de pc aan te sluiten en de Oculus Rift op het hoofd te zetten. De bedoeling is dat er met de bril op naar het publiek kan worden gekeken terwijl er op de gitaar wordt gespeeld. Er is de keuze tussen een Xbox One-versie en een PlayStation 4-versie met betrekking tot de gitaarcontroller; het is namelijk mogelijk om het instrument in combinatie met Rock Band 4 te spelen op een van de twee consoles.

De vr-versie van Rock Band werd in december 2015 al aangekondigd. Veel details waren er destijds niet beschikbaar, maar toen werd al wel gesproken over een release in maart 2016. De game komt uiteindelijk dus ongeveer een jaar later uit dan aanvankelijk gepland.