Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 7 februari 2017 07:40, 32 reacties • Feedback

De Amerikaan die ervan verdacht wordt geheimen van de inlichtingendienst NSA te hebben gestolen, heeft mogelijk 75 procent van de geavanceerde TAO-hacktools weggesluisd. De man werkte via Booz Allen Hamilton bij de TAO-afdeling van de NSA.

Het Openbaar Ministerie dient waarschijnlijk deze week de aanklacht in tegen Harold T. Martin III, schrijft The Washington Times. De man werd 29 augustus gearresteerd en wordt ervan verdacht 20 jaar lang geheimen te hebben meegenomen van de verschillende overheidsdiensten waar hij werkte. Het zou om duizenden pagina's aan materiaal en zo'n 50 terabyte aan data gaan.

Daaronder zou veel software zijn van Tailored Access Operations, de NSA-divisie die de geavanceerde tools ontwikkelt waarmee systemen bestookt en binnengedrongen kunnen worden. Volgens bronnen gaat het om meer dan 75 procent van alle TAO-tools, waarmee de diefstal groter in omvang zou zijn dan voorheen gedacht. Een deel van die tools kwam in de openbaarheid via een groepering die zich Shadowbrokers noemt.

De Amerikaanse autoriteiten kwamen Martin op het spoor na die publicatie van Shadowbrokers. De man werkte ten tijde van zijn arrestatie bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar was daarvoor contractor bij de TAO-afdeling van de NSA via het bedrijf Booz Allen Hamilton. Ook klokkenluider Edward Snowden werkte in zijn tijd als contractor voor de NSA.